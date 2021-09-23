Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Она сменила на этом посту Доминика Рааба 15 сентября. Переговоры прошли в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом в графике Лаврова они не были запланированы, передает ТАСС. Министры сказали, что рады возможности провести беседу. Далее встреча продолжилась в закрытом режиме.

Как говорится на сайте российского МИДа, «главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее состояние двусторонних отношений. С российской стороны вновь констатированы отсутствие прогресса в решении проблем, препятствующих возобновлению полноформатного политического диалога».

Встреча прошла на фоне новых обвинений Великобритании в адрес России. Во вторник Скотленд-Ярд сообщил о третьем подозреваемом россиянине в деле отравления Скрипалей.