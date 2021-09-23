Главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о временном уходе со своего поста. Он передал командование Абдель Раззаку ан-Надури сроком на три месяца, сообщает Sky News Arabia. Как отмечает телеканал, это произошло через две недели после принятия закона о выборах, разрешающего Хафтару баллотироваться на пост президента Ливии, а затем снова занять военную должность, если он проиграет. Согласно закону, каждый претендующий на пост должен сложить с себя полномочия за три месяца до выборов.

Первые в истории Ливии президентские выборы пройдут 24 декабря этого года. Принять в них участие, помимо Хафтара, на данный момент планируют еще четыре человека.