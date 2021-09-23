В Брянской области разрушилась новая дорога, которую торжественно открыли с парадом и оркестром 14 сентября. На церемонии присутствовал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, губернатор Александр Богомаз, председатель областной Думы Валентин Суббот и ряд местных чиновников. Однако уже через неделю дорога осыпалась в нескольких местах и теперь ей нужен ремонт, пишет телеграм-канал Baza. На опубликованных фотографиях видно, что асфальт ушел вместе с оползнем, и образовались огромные ямы. Речь идет о магистрали, которая соединяет Фокинский и Володарский районы. Она возводилась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость контракта – свыше 2 миллиардов рублей.