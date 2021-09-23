В Крыму вновь ужесточили обвинение крымскотатарскому политику Нариману Джелялу. Теперь он обвиняется в совершении диверсии в составе организованной группы. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщил его адвокат Николай Полозов. По его словам, Джелял свою вину не признает. Давать показания он отказался. Следствие потребовало защитников дать подписку о неразглашении. МВД сообщило о повреждении газопровода в поселке Перевальное 23 августа. Помимо Джеляла в деле еще два фигуранта – братья Ахтемовы.