Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча состоялась в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Во время протокольного фотографирования Лавров призвал прессу не испытывать удачу. «Россия не собирается присоединяться к НАТО», — сказал министр. Далее встреча проходила за закрытыми дверями.
2021-09-23T03:05:37+03:00
2021-09-23T03:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 23 сентября 2021
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