Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча состоялась в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Во время протокольного фотографирования Лавров призвал прессу не испытывать удачу. «Россия не собирается присоединяться к НАТО», — сказал министр. Далее встреча проходила за закрытыми дверями.