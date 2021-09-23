Россия возобновит авиасообщение еще с пятью странами. С 5 октября разрешат полеты в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу и ЮАР, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Помимо этого, увеличится количество рейсов в ранее открытые страны. В частности, авиакомпании смогут летать в испанский Тенерифе и в индийский Гоа.
2021-09-23T02:08:57+03:00
2021-09-23T02:08:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 23 сентября 2021
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