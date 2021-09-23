Россия возобновит авиасообщение еще с пятью странами. С 5 октября разрешат полеты в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу и ЮАР, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Помимо этого, увеличится количество рейсов в ранее открытые страны. В частности, авиакомпании смогут летать в испанский Тенерифе и в индийский Гоа.