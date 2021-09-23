Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал НАТО увеличить присутствие в Черном море для повышения уровня безопасности в регионе. Киев готов активно участвовать в совместных действиях со странами НАТО, сказал украинский лидер на встрече с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом в Нью-Йорке. Кроме того, Зеленский попросил помочь освободить 450 украинцев, которых, по его словам, «удерживают на временно неподконтрольных территориях и в России».
2021-09-23T02:08:19+03:00
2021-09-23T02:08:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 23 сентября 2021
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