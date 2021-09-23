В Хабаровском крае возобновились поиски с воздуха пропавшего самолета Ан-26. Задействован вертолет Ми-8 от МЧС и еще один вертолет и самолет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, отметив, что погода улучшилась. Наземные поиски продолжались всю ночь. Накануне работы были осложнены темнотой, труднодоступной местностью и плохой погодой. Как сообщали ТАСС в экстренных службах, приблизительное местонахождение воздушного судна и квадрат поиска определены.

Самолет, совершавший технический полет, пропал с радаров накануне в 38 км от аэропорта Хабаровска. На его борту находился экипаж в составе шести человек. Предположительно, Ан-26 мог столкнуться с сопками.