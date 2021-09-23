Палата представителей США одобрила ужесточение санкций против российского госдолга. Американским гражданам предлагается запретить покупку и продажу новых выпусков российских облигаций на вторичном рынке. Инициативу предложил демократ от штата Калифорния Брэд Шерман из-за предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы. По данным агентства Блумберг, эта мера будет включена в законопроект о политике в области обороны. Ожидается, что Палата представителей примет его на этой неделе. Отмечается, что перспективы документа в Сенате пока неясны.