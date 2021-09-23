Суд Ярославля не продлил домашний арест бывшим сотрудникам ФСИН, обвиняемым в пытках заключенного

Суд Ярославля не стал продлевать домашний арест бывшим сотрудникам ФСИН, обвиняемым в пытках заключенного ярославской колонии №1 Абубакара Цагалаева. Игоря Камиронова и Ивана Коковина отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт»*. Судья Сергей Лупанов пояснил свое решение тем, что подсудимым «невыгодно нарушать условия подписки о невыезде, скрываться от правосудия, оказывать давление на потерпевшего и препятствовать ходу дела». Ранее этот судья оправдал бывшее руководство ярославской колонии, в которой избили заключенного Евгения Макарова. Всего по делу о пытках в августе 2016 года обвиняемыми стали десять сотрудников учреждения.

*Фонд «Общественный вердикт» признан в России НКО-иностранным агентом