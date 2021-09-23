Власти Татарстана предложили ввести уголовное наказание за склонение через интернет «к совершению преступления или причинения себе вреда» вплоть до шести лет колонии. Данная инициатива, по мысли ее авторов, поможет бороться с пропагандой нападений на школьников «при отсутствии призыва к совершению терактов». Законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. В отзыве правительства России говорится, что идея «заслуживает обсуждения», но не отвечает требованиям правовой определенности, так как Уголовный кодекс уже предусматривает наказание за подстрекательство к насильственным преступлениям.