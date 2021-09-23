Российские политологи просят не препятствовать анализу выборов. Открытое письмо главе ЦИК Элле Памфиловой опубликовала «Новая газета». Авторы обратили внимание, что раньше данные об итогах голосования можно было скачать в формате электронной таблицы или просто скопировать, а сейчас такая возможность исчезла — то есть теперь данные не доступны для компьютерной обработки, их приходится собирать вручную. Эта ситуация наносит серьезный удар «по политологической науке, одно из важнейших направлений которой связано с анализом электоральной статистики», говорится в обращении. В нем также отмечается, что любые попытки затруднить исследования в этой области могут трактоваться мировой научной общественностью исключительно как стремление скрыть следы фальсификаций.

Письмо подписали более 30 российских политологов, юристов и экспертов. В их числе Александр Кынев, Елена Лукьянова, Григорий Мельконьянц, Илья Шаблинский, Сергей Шпилькин и Екатерина Шульман.