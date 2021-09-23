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01:05, 23 сентября 2021

Российские политологи просят не препятствовать анализу выборов

Российские политологи просят не препятствовать анализу выборов. Открытое письмо главе ЦИК Элле Памфиловой опубликовала «Новая газета». Авторы обратили внимание, что раньше данные об итогах голосования можно было скачать в формате электронной таблицы или просто скопировать, а сейчас такая возможность исчезла — то есть теперь данные не доступны для компьютерной обработки, их приходится собирать вручную. Эта ситуация наносит серьезный удар «по политологической науке, одно из важнейших направлений которой связано с анализом электоральной статистики», говорится в обращении. В нем также отмечается, что любые попытки затруднить исследования в этой области могут трактоваться мировой научной общественностью исключительно как стремление скрыть следы фальсификаций.
Письмо подписали более 30 российских политологов, юристов и экспертов. В их числе Александр Кынев, Елена Лукьянова, Григорий Мельконьянц, Илья Шаблинский, Сергей Шпилькин и Екатерина Шульман.


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