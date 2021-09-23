В Москве, возможно, снова придется вводить систему графических кодов для прохода в кафе и рестораны

Эти меры примут в случае роста заболеваемости коронавирусом.

Рост числа заболевших в столице фиксируется уже на протяжении недели, что позволяет говорить о начале четвертой волны ковида, говорит источник «Интерфакса», близкий к мэрии. Однако так называемого локдауна, то есть, повсеместных жестких ограничений пока не требуется.

Система здравоохранения справляется. В случае ухудшения ситуации не исключен возврат к QR-кодам. Их получали переболевшие, вакцинированные и сдавшие ПЦР-тесты горожане. Кроме того власти могут обязать компании вернуть на удаленку треть сотрудников.

Вице-мэр Анастасия Ракова связала рост заболеваемости с массовым возвращением людей из отпусков и с дач, а также с возобновлением занятий в школах.

Спикер Совета Федерации тем временем заявила, что оснований для ужесточения коронавирусных ограничений по всей стране нет. При этом, как подчеркнула Валентина Матвиенко, россияне не должны расслабляться.