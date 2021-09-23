В Окружном суде Гааги состоится очередное заседание по делу о крушении малазийского «Боинга» на востоке Украины

С обращениями к суду продолжают выступать родственники погибших в трагедии.

На время выступлений близких жертв случившегося суд в Гааге прервал основной этап разбирательства с участием стороны обвинения и защиты. Своим правом обратиться к суду решили воспользоваться в общей сложности почти 100 человек. В Нидерландах считается, что эта практика лучше позволяет понять последствия событий для потерпевших. В день Окружной суд Гааги слушает около 10 родственников погибших при крушении рейса MH17. Многие из них призывают добиться правды о трагедии и обвиняют в причастности к ней российские власти.

По версии международной следственной группы, «Боинг» был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук», который, как считается, был доставлен в зону конфликта в Донбассе из военной части под Курском. Фигурантами разбирательства являются бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин, известный как Стрелков, и его подчиненные Сергей Дубинский, Леонид Харченко и Олег Пулатов. Их следователи считают причастными к перевозке «Бука». Россия, в свою очередь причастность к крушению «Боинга» отрицает.

В результате трагедии, произошедшей в июле 2014 года, погибли почти 300 человек.