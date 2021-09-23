Россия чувствительно ответит на новые санкции США, заявил сенатор Владимир Джабаров

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам сказал РИА Новости, что американские конгрессмены стремятся ухудшить отношения с Россией, испугавшись настроя президента Джо Байдена на налаживание отношений.

Накануне санкции против премьер-министра России, глав силовых ведомств, руководителей крупных компаний и медиаменеджеров прошли первичное одобрение в Конгрессе США. Список из 35 человек составили соратники политика Алексея Навального.

Профильный комитет Палаты Представителей США — Комитет по регламенту, одобрил список из 35-ти россиян, причастных к коррупции и нарушению прав человек, против которых предлагается ввести санкции. Как сообщил советник Хельсинской комиссии Пол Массаро в своем твиттере, санкции будут внесены в виде поправок в закон об оборонном бюджете. В документе, который был опубликован и предлагается к принятию Конгрессом США, поимённо названы все участники списка Алексея Навального (который был составлен и опубликован его соратниками), включая гендиректора Первого канала Константина Эрнста, главреда RT Маргариту Симоньян, бизнесменов Олега Дерипаску и Алишера Усманова, главу Газпрому Алексея Миллера, главу Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина и других чиновников, судей и приближенных к Владимиру Путину лиц. Тот же комитет одобрил важнейшие поправки о противодействии злоупотреблению системой Интерпол со стороны Кремля и Китая, которые используют организацию для преследования своих политических оппонентов, и несколько поправок по борьбе с клептократией.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков в своем твиттере предположил, что последней каплей для американских законодателей стали угрозы российских властей возбудить дела против сотрудников компаний Google и Apple в Москве из-за отказа удалить приложение «Навальный».