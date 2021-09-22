Правозащитник Иван Мельников утверждает, что летчик Константин Ярошенко рассказал ему о пытках в США

Как передает «Интерфакс», речь идет о событиях 11-летней давности на военной базе. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сказал агентству, что после телефонного разговора с Ярошенко намерен обратиться по этому поводу к американским властям, чтобы привлечь виновных к ответственности. Ярошенко был задержан в 2010 году в Либерии.

В США летчика признали виновным в причастности к транспортировке крупной партии кокаина и приговорили к 20 годам тюрьмы.