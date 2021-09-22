Роскомнадзор создал реестр соцсетей, которые должны будут быстро удалять запрещенную в России информацию

В перечень вошли Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Youtube, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Likee, говорится на сайте ведомства. Оно ссылается на закон, который вступил в силу в феврале. Он обязывает соцсети самим выявлять и удалять запрещенный в России контент.
2021-09-22T23:01:41+03:00
2021-09-22T23:01:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:01, 22 сентября 2021
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