На главу «Апологии протеста» Глухова составили 10 протоколов за ретвит и старые ссылки на запрещенный сайт

На главу «Апологии протеста» Алексея Глухова составили 10 протоколов за ретвит и старые ссылки на запрещенный сайт «Открытой России» (признано на территории России нежелательной организацией). Как сказал сам Глухов в эфире «Эха Москвы», он намерен юридически доказывать несостоятельность протоколов в отношении него.

«Действительно 10 материалов поступили из Управления ФСБ по Чувашской Республике в Варшавскую городскую прокуратуру», — рассказал он. По его словам, основанием для первого протокола за распространение экстремистских материалов стал его ретвит о депутате Госдумы Виталии Милонове.

Еще девять протоколов, по словам А.Глухова, составили по обвинению в участии в деятельности «нежелательной организации» (статья 20.33 КоАП) из-за восьми постов в Фейсбуке и одного твита со ссылками на сайт «Открытой России» (сайт был заблокирован на территории России в 2017 году).

«Все эти посты 2016-2017 годов, чтобы пролистать мою ленту Фейсбука или Твиттера надо потратить какое-то сумасшедшее количество времени для того, чтобы до них долистать», — отметил А.Глухов. Правозащитник считает, что многочисленные протоколы в отношении него составлены из-за того, что Кодекс об административных правонарушениях позволяет привлекать за посты в социальных сетях, написанные много лет назад.

«Правоприменительная практика давно показала, что оперативные сотрудники неважно какой структуры мониторят любую активность в своем регионе, делают скрины и сохраняют ссылку, и в нужный момент ее актуализируют и говорят о том, что они только что ее обнаружили, как бы обновляя тем самым срок давности», — отметил он.

А.Глухов добавил, что намерен юридически доказывать несостоятельность протоколов в отношении него. Между тем, он не считает протоколы в отношении него «перегибами на местах».