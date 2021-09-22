«Интерфакс» узнал, что на совещание с премьером по налогам придут самые влиятельные миллиардеры

По словам источников, это Роман Абрамович, Владимир Потанин и Олег Дерипаска. Встреча с главой правительства Михаилом Мишустиным, которая намечена на 23 сентября, должна стать решающей в серии совещаний по вопросу, как именно будут обложены налогами горно-металлургические компании.