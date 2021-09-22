ФСБ вновь ужесточило обвинение фигуранту дела о повреждении газопровода в Крыму

Теперь политику Нариману Джелялу грозит срок до 20 лет, сообщил его адвокат Николай Полозов. Джелял обвиняется в диверсии в составе организованной группы. Вину он не признает. Джелял является заместителем председателя меджлиса крымскотатарского народа – эта организация в России признана экстремистской и запрещена.
2021-09-22T22:31:58+03:00
2021-09-22T22:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 22 сентября 2021
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