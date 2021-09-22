ФСБ вновь ужесточило обвинение фигуранту дела о повреждении газопровода в Крыму

Теперь политику Нариману Джелялу грозит срок до 20 лет, сообщил его адвокат Николай Полозов. Джелял обвиняется в диверсии в составе организованной группы. Вину он не признает. Джелял является заместителем председателя меджлиса крымскотатарского народа – эта организация в России признана экстремистской и запрещена.