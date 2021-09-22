Госсовет Татарстана предложил сажать на срок до шести лет за пропаганду нападений школьников на учебные заведения

Как передает РИА Новости, законопроект внесен в Госдуму. Депутаты выступили с инициативой после стрельбы в пермском вузе, которую устроил в понедельник 18-летний студент. Погибли шесть человек, количество пострадавших, по последним данным, выросло до 43. Стрелявший был серьезно ранен и остается в больнице.
2021-09-22T22:30:41+03:00
2021-09-22T22:30:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 22 сентября 2021
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