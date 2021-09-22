Депутат Василий Пискарев предложил расширить запрет на усыновление иностранцами российских детей

Депутат Василий Пискарев предлагает расширить запрет на усыновление российских детей иностранцами. Он связывает ужесточение норм с вмешательством в парламентские выборы.

Василий Пискарев в прежнем составе Госдумы возглавлял комиссию, которая занималась выявлением фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Депутат говорит, что коллеги зафиксировали проведение иностранными агентами агитации, тренингов по организации провокаций на избирательных участках и распространение недостоверной информации о нарушениях.

По словам парламентария, нарушают права россиян не только американцы. И вспоминает в этой связи про принятый в 2012 году закон, которые среди прочего запрещает иностранцам усыновлять российских детей.

Пискарев говорит, что закон работает только против граждан США и в нынешнем виде предусматривает, в том числе запрет на въезд в нашу страну и арест финансовых активов. Эти меры правительство предложило распространить на всех иностранцев, говорит депутат, слова которого приводит агентство «Интерфакс». Поправки уже внесены на рассмотрение новым созывом Госдумы.

Пискарев также предложил установить ответственность для иностранных агентов, которым, по закону, уже запрещено вмешиваться в выборы.