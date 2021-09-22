Роскомнадзор сообщил о формировании реестра соцсетей

Роскомнадзор объявил о формировании реестра соцсетей, которые должны будут сами находить и блокировать запрещенный контент. Ведомство ссылается на принятый в феврале закон. В Роскомнадзоре говорят, что целью является оперативное удаление социально опасной информации, требующей немедленного реагирования. В реестр внесены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Независимый политолог Дмитрий Орешкин сказал нашей радиостанции, что власти не будут их блокировать, но усилят цензуру.

Дмитрий Орешкин отметил, что если граждане будут знать, что соцсети контролируются, то пользователям придется вести себя смирно.