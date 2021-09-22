Профильный комитет Палаты представителей США одобрил санкции по списку Алексея Навального

Санкции против российских бизнесменов, чиновников и медиапенеджеров по списку Алексея Навального прошли первичное одобрение в Конгрессе США.

Профильный комитет Палаты Представителей США — Комитет по регламенту, одобрил список из 35 россиян, причастных к коррупции и нарушению прав человек, против которых предлагается ввести санкции. Как сообщил советник Хельсинской комиссии Пол Массаро в своем твиттере, санкции будут внесены в виде поправок в закон об оборонном бюджете.

В документе, который был опубликован и предлагается к принятию Конгрессом США, поимённо названы все участники списка Алексея Навального (который был составлен и опубликован его соратниками), включая гендиректора Первого канала Константина Эрнста, главреда RT Маргариту Симоньян, бизнесменов Олега Дерипаску и Алишера Усманова, главу Газпрому Алексея Миллера, главу Росгвардии Виктора Золотова, премьер-министра Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина и других чиновников, судей и приближенных к Владимиру Путину лиц. Тот же комитет одобрил важнейшие поправки о противодействии злоупотреблению системой Интерпол со стороны Кремля и Китая, которые используют организацию для преследования своих политических оппонентов, и несколько поправок по борьбе с клептократией.

Если санкции по списку Навального будут приняты, то они обяжут Администрацию президента Джо Байдена оценить каждого участника списка на предмет коррупции и нарушения прав человека и принять решение о введении санкций.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков в своем твиттере выражает предположение, что последней каплей для американских законодателей стали угрозы российских властей возбудить дела против сотрудников компаний Google и Apple в Москве из-за отказа удалить приложение «Навальный». В первый день трехдневного голосования американские корпорации все-таки удалили приложение из своих магазинов, а портал YouTube удалил с канала Навального несколько роликов со списками «Умного голосования».