СБУ заявила, что Владимиру Зеленскому за два года президентства угрожали насилием 22 раза

Ведомство опубликовало такую статистику после покушения на первого помощника главы государства Сергея Шефира. Этим утром под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором он ехал, был ранен водитель. Зеленский назвал Шефира своим близким другом и подчеркнул, что такими методами на него повлиять невозможно.