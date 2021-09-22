В ООН подтвердили, что вся делегация Бразилии на сессии Генассамблеи решила изолироваться

Двухнедельный карантин связан с тем, что положительный тест на коронавирус сдал министр здравоохранения Марселу Кейрога, который прибыл в Нью-Йорк вместе с президентом Жаиром Болсонару, — передает РИА Новости. По сообщениям местных СМИ, незадолго до того, как стало известно о болезни министра, Кейрога показал средний палец протестующим в Нью-Йорке против политики бразильского правительства.