В ООН подтвердили, что вся делегация Бразилии на сессии Генассамблеи решила изолироваться

Двухнедельный карантин связан с тем, что положительный тест на коронавирус сдал министр здравоохранения Марселу Кейрога, который прибыл в Нью-Йорк вместе с президентом Жаиром Болсонару, — передает РИА Новости. По сообщениям местных СМИ, незадолго до того, как стало известно о болезни министра, Кейрога показал средний палец протестующим в Нью-Йорке против политики бразильского правительства.
2021-09-22T21:31:33+03:00
2021-09-22T21:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 22 сентября 2021
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