Военные Литвы рекомендуют не покупать телефоны компании Xiaomi из-за функции цензуры

Национальный центр кибербезопасности при министерстве обороны обнаружил во флагманском смартфоне китайской корпорации Mi 10T встроенный запрет на использование почти 450 слов и выражений. Среди них такие, как «Свободный Тибет», «Да здравствует независимость Тайваня» и «Демократическое движение».

Утверждается, что функция может быть активирована дистанционно в любое время. Кроме того, претензии к компании возникли из-за того, что она собирает зашифрованные данные об использовании телефона. В июле этого года Xiaomi обогнала Apple по объему продаж и заняла второе место в мире после южнокорейской компании Samsung.