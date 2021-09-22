По данным ООН, в Афганистане только 5% семей имеют достаточно еды для ежедневного питания

Потеря рабочих мест, нехватка наличных средств и рост цен привели к появлению в стране большого количества голодающих, — говорится в исследовании Всемирной продовольственной программы ООН. Ее представители отметили, что организация нуждается в двухстах миллионах долларов, чтобы закупить продукты для жителей Афганистана до наступления зимы. Ситуация в стране резко ухудшилась после того, как власть захватила запрещенная в России террористическая организация «Талибан».