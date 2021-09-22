Полиция Армении возбудила уголовное дело из-за оскорбления в Facebook в адрес премьер-министра Никола Пашиняна

Дело возбуждено по статье, которую добавил в уголовный кодекс парламент предыдущего созыва в последний день своей работы. Она предусматривает наказание в виде штрафа до 6 тысяч долларов или лишение свободы на срок до трех месяцев, — передает ТАСС.