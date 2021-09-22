Полицейский в Саранске задержал сотрудницу салона красоты из-за протестной акции с помощью своей жены

Она записалась на прокол носа, а вместо нее пришел майор и доставил мастера по пирсингу Александру Игнатову в отделение, — пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо». Из-за участия в январском митинге в поддержку Алексея Навального суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. После этого в соцсетях появились призывы к салонам красоты никогда больше не обслуживать жену этого майора.
2021-09-22T20:32:02+03:00
2021-09-22T20:32:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 22 сентября 2021
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