Издание The Bell заявило об отсутствии оснований для признания его иностранным агентом

Редакция подчеркивает, что ее управляющая компания зарегистрирована в России и не получает иностранного финансирования. Ранее сегодня стало известно, что в Генпрокуратуру поступило заявление с просьбой признать издание The Bell иностранным агентом.

Медиапроект The Bell был основан в 2017 году Елизаветой Осетинской, которая до этого работала шеф-редактором РБК, была главным редактором газеты «Ведомости» и российской версии «Форбс». Недавно издание The Bell сообщило, что подверглось взлому и подписчикам от имени редакции на почту пришли письма с провокационным текстом.