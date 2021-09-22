Роскомнадзор объявил о создании единого реестра соцсетей

В него включили Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», С 1 апреля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами находить и блокировать противоправную информацию.

Как сказал независимый политолог Дмитрий Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», у власти нет намерения заблокировать соцсети, она планирует их контролировать.

«Политической воли заблокировать соцсети нет, потому что это нанесло бы огромный ущерб престижу власти в глазах пользователей соцсетей. А вот редактировать, цензурировать эти сети по китайскому сценарию — политическая воля на лицо, и она очевидна. Именно поэтому наехали на Google и Apple , чтобы заставить их подчиниться правилам игры. Здесь тоже будут просто цензурировать сообщения: люди должны понимать, что соцсети контролируются, лишнего говорить не надо, и вести себя смирно», — сказал политолог.