В УЕФА не поддержали идею проводить чемпионаты мира каждые два года вместо четырех

В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что разочарованы подходом, когда проект радикальных реформ сначала обнародуется и открыто продвигается, прежде чем их обсудят со всеми заинтересованными сторонами. В организации подчеркнули, что Международная федерация футбола, которая выступила с такой инициативой, никаких консультаций с УЕФА не проводила.
2021-09-22T20:02:38+03:00
2021-09-22T20:02:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 22 сентября 2021
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