В УЕФА не поддержали идею проводить чемпионаты мира каждые два года вместо четырех

В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что разочарованы подходом, когда проект радикальных реформ сначала обнародуется и открыто продвигается, прежде чем их обсудят со всеми заинтересованными сторонами. В организации подчеркнули, что Международная федерация футбола, которая выступила с такой инициативой, никаких консультаций с УЕФА не проводила.