Лидер антиправительственных сил в Ливии Халифа Хафтар на три месяца покинул пост главнокомандующего, — передает агентство Reuters. Теперь в соответствии с законодательством он сможет баллотироваться в президенты страны. Выборы в Ливии назначены на 24 декабря. Голосование должно было состояться еще весной 2019 года, но было отложено из-за наступления сил Хафтара на столицу Триполи.
2021-09-22T20:02:17+03:00
2021-09-22T20:02:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 22 сентября 2021
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