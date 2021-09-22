Лидер антиправительственных сил в Ливии Халифа Хафтар на три месяца покинул пост главнокомандующего, — передает агентство Reuters. Теперь в соответствии с законодательством он сможет баллотироваться в президенты страны. Выборы в Ливии назначены на 24 декабря. Голосование должно было состояться еще весной 2019 года, но было отложено из-за наступления сил Хафтара на столицу Триполи.