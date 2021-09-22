Министерство промышленности и торговли уверяет, что легальный рынок меховых изделий вырос в десять раз

В ведомстве считают, что большинство поставщиков вышли из тени благодаря маркировке изделий, которую ввели в 2016 году. При этом глава ведомства Денис Мантуров сказал, что у недобросовестных поставщиков все еще сохраняется возможность продавать незаконный товар, поэтому нужны комплексные решения.