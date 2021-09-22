Правительство Украины решило перевести язык крымских татар с кириллицы на латиницу

Согласно опубликованному документу, процесс должен завершиться к сентябрю 2025 года. Алфавит на основе латинской графики состоит из 31 буквы и был разработан в процессе консультации со специалистами ряда профильных институтов, а также с меджлисом крымскотатарского народа, который в России признан экстремистской организацией и запрещен.