Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил санкции по списку Алексея Навального

Копии документа опубликовал в Твиттере конгрессмен Пол Массаро. В списке 35 россиян, которых политик Алексей Навальный и его соратники обвиняли в коррупции и нарушении прав человека.

Среди них премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава администрации президента Андрей Вайно, миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко, главы крупных компаний и госкорпораций Игорь Сечин, Алексей Миллер, Игорь Шувалов и Андрей Костин, председатель Центризбиркома Элла Памфилова, главы СК, ФСБ, ФСИН и Росгвардии, а также гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. В случае одобрения законопроекта Конгрессом, Белый дом должен оценить санкционный список в течение полугода.