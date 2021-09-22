Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил назвать новое здание МЧС в честь погибшего главы ведомства

Глава региона написал об этом сегодня в соцсетях после посещения стройки и отметил, что у погибшего министра Евгения Зиничева были вологодские корни, — передает ТАСС. Здание главного управления МЧС по Вологодской области планируется открыть в 2023 году.
2021-09-22T19:32:36+03:00
2021-09-22T19:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 22 сентября 2021
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