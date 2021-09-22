В Белом доме сообщили, что посол Франции вернется в США на следующей неделе

В администрации президента Джо Байдена сказали, что решение принял французский лидер Эммануэль Макрон после телефонного разговора с американским коллегой. Франция недавно отозвала послов из США и Австралии из-за разрыва Канберрой многомиллиардного контракта с Францией по подводным лодкам.