Суд в Петербурге отказал в УДО осужденному по делу об убийстве Галины Старовойтовой

Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, которого следствие считает одним из лидеров Тамбовской ОПГ, был приговорен к 17 годам заключения. На момент подачи прошения об УДО ему оставалось отбыть пять лет, — передает Интерфакс. Депутат Госдумы Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома в Петербурге в ноябре 1998 года.
2021-09-22T19:31:02+03:00
2021-09-22T19:31:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 22 сентября 2021
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