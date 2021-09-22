Суд в Петербурге отказал в УДО осужденному по делу об убийстве Галины Старовойтовой

Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко, которого следствие считает одним из лидеров Тамбовской ОПГ, был приговорен к 17 годам заключения. На момент подачи прошения об УДО ему оставалось отбыть пять лет, — передает Интерфакс. Депутат Госдумы Галина Старовойтова была убита в подъезде своего дома в Петербурге в ноябре 1998 года.