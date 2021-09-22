Российские космонавты обнаружили на МКС повышение концентрации плесени, — передает Интерфакс. Как сообщает журнал центра подготовки космонавтов под названием «Пилотируемые полеты в космос», выявлено превышение на 10% по отношению к регламентному уровню. Пробу взяли в старейшем модуле МКС «Заря». В том же модуле в августе нашли и несколько несквозных трещин. До этого космонавты искали, а потом замазали отверстие в модуле «Звезда».
2021-09-22T19:04:56+03:00
2021-09-22T19:04:56+03:00
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19:04, 22 сентября 2021
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