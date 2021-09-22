Главный административный суд Литвы постановил, что в Вильнюсе не будет так называемого Дома Москвы

Идея построить центр культурного и экономического сотрудничества Литвы и России возникла еще 17 лет назад. Сегодня суд отклонил жалобу инициаторов проекта в связи с невыдачей разрешения на строительство. Мэр Вильнюса сказал, что в этой истории поставлена точка, — передает агентство BNS.