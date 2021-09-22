Источник Интерфакса утверждает, что власти Москвы пока не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса

По его словам, началась четвертая волна, но пока система здравоохранения справляется. Однако, в случае дальнейшего роста, не исключено возвращение системы цифровых кодов в кафе и рестораны или обязательного перевода трети сотрудников на удаленный формат работы.

Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что необходимо вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, в том числе и для детей.

При этом Баранов отметил, что обязательную вакцинацию для детей можно будет начать только после появления соответствующей прививки, которая, по его словам, появится в ближайшее время.