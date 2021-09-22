Акция против «Единой России» прошла возле здания Госдумы

Участников задержали. Их оставят на ночь в отделе полиции.

Отношение к итогам выборов в целом и партии власти в частности выразили сторонники «Другой России Эдуарда Лимонова». Сторонники вывесили у дверей здания на Охотном ряду баннер с текстом «Мы вас не выбирали», зажгли пиротехнику и приковали себя к ограде Госдумы. И уже через несколько мгновений пятеро были задержаны силовиками.

Смысл акции позже объяснили на странице организации в сети ВКонтакте. Активисты посетовали, что их соратники и другими независимые политические силы были отсечены от участия в выборах еще на фазе регистрации. Выборы, по их мнению, не обошлись без нарушений и были несвободными.

Также представители движения выразили сожаление тем, кто пытался попасть в парламент, был наблюдателем и голосовал, в том числе придерживаясь тактики «Умного голосования».

По данным издания «ОВД-Инфо», задержанным вменяют в вину неповиновение полиции, нарушение правил проведение акции и мелкое хулиганство.