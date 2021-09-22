Российские рестораторы жалуются на дефицит мраморной говядины

Рестораны физически не могут закупить мяса – его просто нет, — сказал Интерфаксу вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. По его словам, дефицита не было, пока у компании «Мираторг» не открылось китайское направление.
2021-09-22T18:32:20+03:00
2021-09-22T18:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 22 сентября 2021
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