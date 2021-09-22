FinExpertiza: Количество богатых семей в России с начала пандемии сократилось на 39%

Количество богатых семей в России с начала пандемии сократилось на 39%, — подсчитали аналитики компании FinExpertiza. Они ссылаются на данные Росстата и утверждают, что в Москве произошло сокращение на 72%, а в отдельных регионах, например, в Ростовской области и в Чувашии – на все 100%. Под богатыми семьями в исследовании понимают домохозяйства, которые сообщили, что имеют достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным.
2021-09-22T18:31:58+03:00
2021-09-22T18:31:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 22 сентября 2021
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