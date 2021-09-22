Роскомнадзор сообщил, что приступил к формированию реестра соцсетей

В него включили Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Likee, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Владельцам указанных интернет-ресурсов направлены соответствующие уведомления. В Роскомнадзоре напомнили, что, согласно новому закону, соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию. Соцсети, попавшие в этот список, должны будут немедленно удалять информацию по требованию регулятора. Кроме того, как отмечает издание «Медиазона», Роскомнадзор сможет заблокировать или ограничить доступ к соцсетям из реестра за нарушение прав россиян на свободу массовой информации или из-за дискриминации российских СМИ, к примеру, если будет ограничен доступ к материалу российского издания.