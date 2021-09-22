Режиссер Андрей Звягинцев вышел из искусственной комы

Туда его ввели после перенесенного коронавируса.

Планируется, что в скором времени Звягинцева, который был госпитализирован в немецкую клинику, переведут в специализированную больницу для реабилитацию. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил миллиардер и владелец инвестиционной компании «АФК Система» Владимир Евтушенков. В свою очередь, источник интернет-издания РБК уверяет, что состояние режиссера в данный момент удовлетворительное.

В середине сентября сетевое издание The Bell писало, что Звягинцев находился на аппарате ЭКМО, который насыщает кровь кислородом при острой дыхательной недостаточности. Поражение легких режиссера после перенесенного коронавируса составляло свыше 90%. Реабилитацию в Германии, как отмечало издание, будет финансировать АФК «Система».

Проблемы со здоровьем у Звягинцева, в свою очередь, начались еще в России: по данным интернет-издания Baza, этим летом его дважды госпитализировали в Москве – также на фоне перенесенного коронавируса.

Андрей Звягинцев известен как режиссер двух фильмов, которые выдвигались на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Речь идет о картине «Левиафан» и «Нелюбовь». Кроме того, Звягинцев несколько раз получал награды Каннского кинофестиваля.