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18:15, 22 сентября 2021

Bloomberg: Сотрудники Google подвергли критике свое руководство за удаление приложения «Умное голосование»

Работники IT-компании присоединились к массе политиков и общественных деятелей, раскритиковавших интернет-гиганта за его действия, которые продемонстрировали, что Google явно уступает давлению со стороны Кремля, пишет обозреватель американского информагентства. Недовольство рядовых функционеров и сотрудников среднего звена вылилось во многие тысячи сообщений на внутренних форумах. Главной претензией персонала стало то, что Совет управляющих, фактически, представил незначительную часть пользователей платформы как привилегированных, обладающих приоритетом по отношению к остальным. На одном из наиболее популярных графических изображений, циркулирующих по внутренней сети, показан читающий журнал мужчина под слоганом: “ Путин, пользователь номер один”.
Это разочарование, охватившее большую часть штата Гугла, связано с чередой фактов государственного давления, оказываемого на работающий в России филиал компании, где она подвергается множеству ограничений, штрафов и агрессивных требований с тем, чтобы всячески сдерживать и контролировать ее политику, продолжает Блумберг. — Пока, отмечает издание, Гугл по-прежнему придерживается намерения продолжать работу на этом рекламном рынке. С другой стороны, отмечается в публикации, несмотря на то, что доходы корпорации в России не раскрываются, по сравнению с США и Европой, рынок здешней онлайн-рекламы относительно невелик: по данным EMarketer, американской компании, изучающей потенциал глобальных цифровых рынков, он составляет менее 4 млрд долларов. За пределами Китая, откуда из-за давления государственной машины цензуры интернет-гигант вывел почти все свои сервисы уже более десяти лет назад, Россия — одна из немногих стран мира, где Гугл не является лидером.
Растущую «уступчивость» управляющих и владельцев интернет-корпорации в отношении все более жестких требований Роскомнадзора, бывший член ее руководства в интервью Блумбергу объясняет тем, что компания, ранее стремившаяся к тому, чтобы делать информацию «универсально доступной и полезной», с тех пор сильно изменилась: «Теперь ею руководят исключительно прагматики».

Блумберг напоминает, что на этой неделе российский интернет-регулятор, в случае невыполнения предъявленных требований, обяжет Google и ряд других цифровых платформ выплачивать штраф в размере 20 процентов их ежегодного дохода, полученного в Российской Федерации.


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