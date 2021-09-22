Итоги выборов в Петербурге признали недействительными на семи участках по голосованию за депутатов Госдумы, и на шести — за представителей в заксобрание города. В первую очередь это участок номер 803, где глава комиссии перевернул урну и разбросал бюллетени, рассказал член петербургского горизбиркома Олег Зацепа.

Говоря о нарушениях член горизбиркома Зацепа отметил, что не ошибается тот, кто ничего не делает. А глава городской комиссии Наталья Чечина сообщила, что выборы в Петербурге прошли успешно и в соответствии с законом.